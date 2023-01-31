Магуайр отказался уходить в аренду в «Интер», но может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр отказался от перехода в «Интер» на правах аренды, сообщает Daily Star.

По информации источника, 29-летний англичанин намерен побороться за место в основном составе «МЮ» в оставшейся части нынешнего сезона. При этом футболист рассчитывает, что будет получать больше игровой практики, а если это не произойдет, то в летнее трансферное окно он всерьез рассмотрит вариант со сменой клуба.

В сезоне-2022/23 Магуайр принял участие в 16 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.