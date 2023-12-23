«Лутон» обыграл «Ньюкасл», одержав третью победу в АПЛ

«Ньюкасл» на выезде уступил «Лутону» в матче 18-го тура АПЛ — 0:1.

Единственный гол на 25-й минуте забил Эндрос Таунсенд.

«Лутон» (12 очков) прервал серию из трех поражений подряд. Команда одержала третью победу в АПЛ и занимает 18-е место в турнирной таблице.

«Ньюкасл» (29) идет седьмым в чемпионате Англии.

В параллельном матче «Фулхэм» на своем поле проиграл «Бернли» — 0:2. По голу за гостей забили Уилсон Одорбер и Сандер Берге.