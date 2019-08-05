17:59 | Футбол — Англия

Лукаку тренируется в составе "Андерлехта". Фото

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку восстанавливается после повреждения в расположении "Андерлехта", сообщает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террор в своем Twitter.

Лукаку не играл за "МЮ" в предсезонных играх. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер объяснял это тем, что у бельгийца травма.

Ранее сообщалось, что Лукаку может стать частью сделки по обмену форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы в "МЮ".

 

"МЮ" планирует приобрести Манджукича у "Ювентуса". Обмен Лукаку на Дибалу не повлияет на сделку

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