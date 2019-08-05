Лукаку тренируется в составе "Андерлехта". Фото

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку восстанавливается после повреждения в расположении "Андерлехта", сообщает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террор в своем Twitter.

Лукаку не играл за "МЮ" в предсезонных играх. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер объяснял это тем, что у бельгийца травма.

Ранее сообщалось, что Лукаку может стать частью сделки по обмену форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы в "МЮ".

Romelu Lukaku had permission to train with Anderlecht, while Man United had a day off. He trained with the kids. #mufc https://t.co/WoP5RI2gKI — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) August 5, 2019

"МЮ" планирует приобрести Манджукича у "Ювентуса". Обмен Лукаку на Дибалу не повлияет на сделку