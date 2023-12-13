Лопетеги может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Испанский специалист Хулен Лопетеги может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Relevo.

По информации источника, руководство клуба ценит работу, которую Лопетеги проделал в «Вулверхэмптоне», его знание АПЛ и опыт работы в Европе. В связи с этими факторами 57-летний испанец является главным кандидатом на должность главного тренера «МЮ» в случае отставки тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. В чемпионате Англии команда занимает шестое место, набрав 27 очков за 16 матчей.

Ранее сообщалось, что Лопетеги может возглавить «Ноттингем», который идет на 16-м месте турнирной таблице АПЛ.