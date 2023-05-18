Лофтус-Чик — одна из главных целей «Милана» на летнее трансферное окно
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, миланцы выбрали 27-летнего англичанина приоритетной целью для усиления центра поля в летнее трансферное окно.
Лофтус-Чик является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|14:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|20.05
|17:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|20.05
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|20.05
|17:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|20.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|- : -
|20.05
|19:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|21.05
|15:30
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|21.05
|18:00
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|22.05
|22:00
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6
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