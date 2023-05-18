Лофтус-Чик — одна из главных целей «Милана» на летнее трансферное окно

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, миланцы выбрали 27-летнего англичанина приоритетной целью для усиления центра поля в летнее трансферное окно.

Лофтус-Чик является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.