"Ливерпулю" не нужен Рамос. История с Салахом здесь ни при чем

Защитник "Реала" Серхио Рамос не интересен "Ливерпулю", сообщает Daily Star. По информации издания, причина не в Мохамеде Салахе​ – испанец нанес ему травму в финале прошлогодней Лиги чемпионов. Капитан мадридцев не соответствует такому типу игроков, которых хотел бы приобрести главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что кроме "Ливерпуля" на 33-летнего защитника претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и клуб из Китая. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе "королевского клуба" он четыре раза становился чемпионом Испании, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.