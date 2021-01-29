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Лингард проходит медобследование для перехода в «Вест Хэм»

15:46
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард находится на медобследовании в Лондоне, сообщает Sky Sports.

По данным источника, после прохождения медицинских тестов 28-летний англичанин подпишет контракт с «Вест Хэмом». Лингард будет выступать за «молотобойцев» на протяжении второй половины сезона-2020/21 на правах аренды.

Лингард принял участие в трех матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне (в Лиге чемпионов и АПЛ — ни одного) и не отличился результативными действиями.

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