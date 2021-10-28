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Гвардиола остался доволен игрой «Манчестер Сити», несмотря на поражение от «Вест Хэма» в Кубке лиги

06:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:0, 3:5 — по пенальти) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Мы показали неплохую игру, создали много моментов в матче с командой, которая привыкла очень глубоко обороняться. «Вест Хэм» оказался сильнее в серии пенальти, поздравляю с выходом в 1/4 финала. Мы вернемся в следующем году. К сожалению, Фоден не забил свой 11-метровый, но это опыт, значит, в следующий раз Фил выступит лучше», — приводит The National слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» был действующим победителем Кубка английской лиги, «горожане» выигрывали турнир четыре сезона подряд.

Дополнительная информация:

https://www.thenationalnews.com/sport/football/2021/10/27/guardiola-happy-with-manchester-citys-display-despite-carabao-cup-loss/

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Иван Торопцев все материалы автора

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