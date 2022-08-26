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Сегодня, 16:26

«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» обменять Фирмино на Паредеса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.

По данным источника, английский клуб в обмен готов предложить парижанам Роберто Фирмино. И Паредес, и Фирмино оцениваются в 25-30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет взять Паредеса в аренду с опцией выкупа. Действующее соглашение полузащитника с «ПСЖ» действует до июня 2023 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.calciomercatoweb.it/2022/08/25/calciomercato-juve-paredes-firmino-liverpool-psg/
Леандро Паредес
Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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