«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» обменять Фирмино на Паредеса

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.

По данным источника, английский клуб в обмен готов предложить парижанам Роберто Фирмино. И Паредес, и Фирмино оцениваются в 25-30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет взять Паредеса в аренду с опцией выкупа. Действующее соглашение полузащитника с «ПСЖ» действует до июня 2023 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года.