«Ювентус» хочет взять Паредеса в аренду с опцией выкупа
«Ювентус» ведет переговоры с «ПСЖ» об условиях трансфера полузащитника Леандро Паредеса, сообщает журналист Маттео Моретто.
Итальянский клуб хочет взять 28-летнего аргентинца с опцией выкупа. Парижский клуб настаивает на обязательным выкупе игрока следующим летом, что категорически не устраивает туринцев.
Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.
Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года.
В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
18
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
20
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|- : -
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|1
|П
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Симоне Бастони
Специя
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кремонезе
|1
|1
|0
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|1
|0
|0
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