«Ювентус» хочет взять Паредеса в аренду с опцией выкупа

«Ювентус» ведет переговоры с «ПСЖ» об условиях трансфера полузащитника Леандро Паредеса, сообщает журналист Маттео Моретто.

Итальянский клуб хочет взять 28-летнего аргентинца с опцией выкупа. Парижский клуб настаивает на обязательным выкупе игрока следующим летом, что категорически не устраивает туринцев.

Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.

Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года.

В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.