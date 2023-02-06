«Ливерпуль» планирует продать Матипа летом
«Ливерпуль» готов выслушать предложения на счет защитника команды Жоэля Матипа в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации издания, руководство английского клуба недовольно резким падением качества игры футболиста, но из-за большого количества травм игроков обороны вынуждено доверять центр защиты 31-летнему камерунцу.
В прошедшем матче 22-го тура английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3) Матип забил автогол. Лидер обороны Вирджил ван Дейк не принимал участия в этой встрече из-за травмы.
Камерунский защитник выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за английскую команду 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 16 миллионов евро.
«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|
4
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Лидс
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|0 : 0
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 4
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|2 : 1
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|3 : 0
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|1 : 1
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|1 : 0
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3