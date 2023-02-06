Обамеянг и Зиеш могут покинуть «Челси» летом

«Челси» могут покинуть форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и вингер Хаким Зиеш, сообщает CaughtOffside.

По данным источника, футболисты намерены уйти из лондонского клуба в летнее трансферное окно. Оба игрока планировали покинуть «Стэмфорд Бридж» в зимнее окно, однако переходы не состоялись.

Обамеянг не смог покинуть «Челси» из-за правил ФИФА, запрещающих футболисту выступать более чем за два клуба в течение сезона.

Зиеш должен был перейти в «ПСЖ», но его аренда сорвалась.