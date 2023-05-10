Полузащитник «Челси» Ковачич может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации издания, «горожане» полностью отказались от идеи приобретения хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. «Сити» переключился на работу над трансфером Ковачича.
Сообщается, что главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле очень нравится стиль игры 29-летнего хорвата.
Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за синих 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|
19
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6