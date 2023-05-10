Полузащитник «Челси» Ковачич может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации издания, «горожане» полностью отказались от идеи приобретения хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. «Сити» переключился на работу над трансфером Ковачича.

Сообщается, что главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле очень нравится стиль игры 29-летнего хорвата.

Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за синих 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.