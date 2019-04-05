"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" в матче 33-го тура чемпионата Англии (3:1). Голом в составе "святых" отметился нападающий Шейн Лонг, у "красных" отличился хавбек Наби Кейта, форвард Мохамед Салах и полузащитник Джордан Хендерсон.

"Ливерпуль" набрал 82 очка и вернулся на 1-е место в турнирной таблице. Мерсисайдцы на 2 балла опережают "Манчестер Сити", располагающийся на второй строчке - у "горожан" есть матч в запасе. "Саутгемптон" с 33 очками занимает 16-е место.

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33-й тур

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 1:3 (1:1)

Голы: Лонг, 9 (1:0). Кейта, 36 (1:1). Салах, 80 (1:2). Хендерсон, 86 (1:3).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор (Армстронг, 83), Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу (Остин, 83), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Симс, 62), Редмонд.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Милнер, 59), Вайналдум (Хендерсон, 59), Фабинью, Кейта (Ловрен, 88), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Предупреждения: Беднарек, 48. Бертранд, 75. Салах, 81. Робертсон, 89. Хендерсон, 90+1. Мане, 90+4.

Судья: Тирни.

5 апреля. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

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