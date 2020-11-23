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«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и поднялся на второе место в АПЛ

00:09
22 ноября. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Лестер» 3:0. Жота отмечает забитый гол. Фото AFP
22 ноября. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Лестер» 3:0. Жота отмечает забитый гол. Фото AFP
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«Ливерпуль» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились Диогу Жота, Роберту Фирмину, а также Джонни Эванс, который забил в свои ворота.

После этого матча «Ливерпуль» с 20 очками замимает второе место в турнирной таблице, «Лестер» с 18 очками — на четвертой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Ливерпуль» — «Лестер» — 3:0 (2:0)

Голы: Эванс, 21 — в свои ворота (1:0). Жота, 41 (2:0). Роберту Фирмину, 86 (3:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Уильямс, 54), Джонс, Роберту Фирмину, Мане (Ориги, 89), Жота (Минамино, 89).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс (Прат, 62), Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Менди, Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 62), Мэддисон, Варди.

Предупреждения: Джастин, 45. Менди, 66.

Судья: Кавана (Англия).

22 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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