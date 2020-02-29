«Ливерпуль» не смог побить рекорд «Арсенала»: 44-матчевая серия «красных» прервалась в игре с аутсайдером

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Уотфорду» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 0:3. Команда Юргена Клоппа прервала победную и беспроигрышную серии в АПЛ — 18 и 44 матчей подряд соответственно.

По количеству побед подряд «Ливерпуль» повторил рекорд премьер-лиги, принадлежащий «Манчестер Сити». Беспроигрышная серия «красных» стала второй в истории лиги. «Ливерпулю» не хватило пяти игр, чтобы повторить рекорд «Арсенала» — 49 матчей без поражений с 7 мая 2003 по 24 октября 2004 года.