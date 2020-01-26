«Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери Таун» в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери Таун» — 2:2. При этом по ходу встречи «Ливерпуль» вел со счетом 2:0. Теперь команды ждет переигровка.

Кубок Англии

1/16 финала

«Шрусбери Таун» — «Ливерпуль» — 2:2 (0:1)

Голы: Джонс, 15 (0:1). Лав, 46 — в свои ворота (0:2). Каммингс, 65 — с пенальти (1:2). Каммингс, 75 (2:2).

«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, Матип (Салах, 79), Ларуси, Уильямс, Фабинью, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Роберту Фирмину, 85), Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 71).

Предупреждение: Ларуси, 64.

Судья: Марринер (Англия).

26 января. Шрусбери. Стадион «Мотгомери Уотерс Мидоу».