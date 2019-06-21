"Ливерпуль" не будет продавать Ориги

"Ливерпуль" не планирует продавать нападающего Дивока Ориги этим летом, сообщает Liverpool Echo. Контракт бельгийца с "красными" истекает через год, однако в клубе не боятся, что потеряют Ориги как свободного агента следующим летом.

По данным источника, до зимы с форвардом проведут переговоры о продлении контракта. В "Ливерпуле" убеждены, что смогут договориться с Ориги, который принадлежит клубу с 2014 года. В прошлом сезоне 24-летний форвард в чемпионате Англии провел 12 матчей, забил три мяча. В Лиге чемпионов на его счету три мяча в восьми встречах.