«Лидс» может усилиться форвардом «Арсенала»
17:33
«Лидс» интересуется нападающим «Арсенала» Эдвардом Нкетиа, сообщает Football Insider.
По информации источника, «павлины» готовы заплатить за 22-летнего англичанина 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16,2 миллиона фунтов. Футболист уже выступал за «Лидс» с августа 2019 года по январь 2020 года на правах аренды.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-leeds-offered-arsenal-striker-nketiah-as-fee-revealed/
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