Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лидс» может усилиться форвардом «Арсенала»

17:33
Теги:

«Лидс» интересуется нападающим «Арсенала» Эдвардом Нкетиа, сообщает Football Insider.

По информации источника, «павлины» готовы заплатить за 22-летнего англичанина 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16,2 миллиона фунтов. Футболист уже выступал за «Лидс» с августа 2019 года по январь 2020 года на правах аренды.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-leeds-offered-arsenal-striker-nketiah-as-fee-revealed/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Финляндия — Германия: где смотреть прямую трансляцию полуфинала ЧМ-2021
Россия — Болгария: прямая трансляция товарищеского матча
Губерниев ответил на критику Розенбаума в адрес СМИ после матча Россия — Канада
Россия — Болгария: прогноз «СЭ» на последний матч команды Черчесова перед Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд