«Лидс» может усилиться форвардом «Арсенала»

«Лидс» интересуется нападающим «Арсенала» Эдвардом Нкетиа, сообщает Football Insider.

По информации источника, «павлины» готовы заплатить за 22-летнего англичанина 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Нкетиа провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16,2 миллиона фунтов. Футболист уже выступал за «Лидс» с августа 2019 года по январь 2020 года на правах аренды.