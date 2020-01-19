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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Кэррик поругался с фанатами соперника

20:29

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ввязался в перепалку с фанатами «Ливерпуля» во время матча 22-го тура чемпионата Англии. В одном из моментов специалист возмутился решением судьи Крэйга Поусона назначить угловой в пользу «МЮ» и стал высказывать недовольство резервному арбитру Джону Моссу.

За это фанаты «красных» стали выкрикивать в его адрес оскорбления, в ответ Кэррик тоже произнес несколько реплик на повышенных тонах.

Трансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

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