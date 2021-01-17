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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, команда Сульшера осталась первой в АПЛ

21:22
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0. Фото ФК «Ливерпуль»
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0. Фото ФК «Ливерпуль»
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу — 0:0. Команда Уле Гуннара Сульшера набрала 37 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет третьим.

Лидером по потерянным очкам стал «Манчестер Сити», который провел на две игры меньше.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Дж.Хендерсон, Фабинью, Робертсон, Вайналдум (Милнер, 89), Тиагу Алькантара, Шачири (Джонс, 76), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 85), Мане.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминэй, Погба, Рэшфорд, Марсьяль (Кавани, 61), Бруну Фернандеш (Гринвуд, 89).

Предупреждения: Шачири, 33. Фабинью, 66. Рэшфорд, 90+4.

Судья: Тирни.

17 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Трансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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