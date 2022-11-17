«Ливерпуль» и «Ювентус» интересуются Маунтом

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может покинуть лондонский клуб, сообщает The Guardian. В услугах хавбека заинтересованы «Ливерпуль» и «Ювентус».

До истечения контракта игрока с «Челси» осталось около 18 месяцев, а продвижения в переговорах по продлению соглашения пока не произошло. «Ливерпуль» и «Ювентус» следят за ситуацией и думают над тем, как заполучить футболиста.

23-летний англичанин ведет переговоры с боссами «синих» еще с лета, но условия нового контракта так и не согласованы. Ожидается, что в январе состоится еще одна встреча, которая может оказаться решающей.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.