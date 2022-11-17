Рэшфорд рассказал, какие титулы хочет выиграть с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, какие титулы хочет выиграть вместе с английским клубом.

«Хочу выиграть самые значимые турниры. Мне посчастливилось принять участие в нескольких финалах за мой клуб и завоевать несколько трофеев, но я все еще хочу завоевывать самые большие трофеи — хочу выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Я просто чувствую, что если мы будем выступать так хорошо, как можем, то нам не нужно будет беспокоиться ни о каких других командах. Если мы просто сосредоточимся на себе и будем играть как можно лучше в каждой встрече, у нас будет больше побед, чем поражений или ничьих», — цитирует Рэшфорда пресс-служба «МЮ».

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл 19 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.