«Ливерпуль» и «Эвертон» хотят подписать полузащитника «Бетиса» Родригеса

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес интересен двум клубам АПЛ.

Как сообщает Fichajes, 28-летний игрок входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Эвертона». Севильский клуб оценивает аргентинского футболиста в 30 миллионов евро.

Контракт Родригеса с «Бетисом» рассчитан до лета 2024 года. Он перешел в клуб в январе 2020 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Бетис» 9 матчей во всех турнирах и забил один гол.