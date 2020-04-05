Лингард может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть команду по истечении сезона, сообщает The Athletic. В его приобретении заинтересован «Арсенал», который находится на стадии перестройки.

В первой половине текущего сезона 27-летний Лингард постоянно играл, но затем сел в запас. Он не отмечался голами и результативными передачами в чемпионате Англии с конца 2018 года. Ранее его агентом стал Мино Райола.

В сезоне-2019/20 Лингард забил 2 мяча и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за «МЮ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.