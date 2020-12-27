«Лидс» с минимальным счетом одолел «Бернли»

«Лидс» с минимальным счетом на своем поле одолел «Бернли» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии. Автором единственного гола в самом начале встречи стал форвард Патрик Бэмфорд, который реализовал пенальти.

«Бернли» потерпел первое поражение за последние пять матчей и продолжает находиться поблизости от зоны вылета.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Лидс» — «Бернли» — 1:0 (1:0)

Гол: Бэмфорд, 5 — с пенальти.

«Лидс»: Меллье, Даллас, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Клих (Шеклтон, 66), Филлипс, Родриго (Пабло Эрнандес, 59), Бэмфорд, Рафинья (Поведа, 70), Харрисон.

«Бернли»: Поуп, Питерс (Стивенс, 74), Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Бенсон (Родригес, 74), Вуд, Барнс.

Предупреждения: Тарковски, 28. Уэствуд, 79. Барнс, 90.

Судья: Джоунс (Англия).

27 декабря. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».