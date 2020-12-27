Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лидс» с минимальным счетом одолел «Бернли»

27 декабря. «Лидс» — «Бернли» — 1:0. Гол Патрика Бэмфорда. Фото ФК «Лидс».
27 декабря. «Лидс» — «Бернли» — 1:0. Гол Патрика Бэмфорда. Фото ФК «Лидс».
Теги:

«Лидс» с минимальным счетом на своем поле одолел «Бернли» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии. Автором единственного гола в самом начале встречи стал форвард Патрик Бэмфорд, который реализовал пенальти.

«Бернли» потерпел первое поражение за последние пять матчей и продолжает находиться поблизости от зоны вылета.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Лидс» — «Бернли» — 1:0 (1:0)

Гол: Бэмфорд, 5 — с пенальти.

«Лидс»: Меллье, Даллас, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Клих (Шеклтон, 66), Филлипс, Родриго (Пабло Эрнандес, 59), Бэмфорд, Рафинья (Поведа, 70), Харрисон.

«Бернли»: Поуп, Питерс (Стивенс, 74), Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Бенсон (Родригес, 74), Вуд, Барнс.

Предупреждения: Тарковски, 28. Уэствуд, 79. Барнс, 90.

Судья: Джоунс (Англия).

27 декабря. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир