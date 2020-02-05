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Летом «Челси» планирует купить нападающего «Лиона» Дембеле

11:42
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«Челси» собирается приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле в летнее трансферное окно, пишет Goal.com.

Как сообщает источник, «синие» хотели купить 23-летнего француза еще в зимнее трансферное окно, однако получили отказ. По информации издания, руководство «Челси» планирует выделить 150 миллионов фунтов на летнее трансферное окно, в то время как «Лион» готов отпустить Дембеле за 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Дембеле забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах за «Лион».

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