«Лестер» предлагает 32 миллиона евро за защитника «Сент-Этьена»
10:26
«Лестер» сделал предложение по защитнику «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, сообщает L'Equipe.
По информации источника, английский клуб оформил предложение в размере 32 миллионов евро по 19-летнему французу. Сообщается, что «лисы» направляют в французский клуб уже третий запрос.
Контракт Фофана действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
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