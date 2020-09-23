«Лестер» предлагает 32 миллиона евро за защитника «Сент-Этьена»

«Лестер» сделал предложение по защитнику «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, сообщает L'Equipe.

По информации источника, английский клуб оформил предложение в размере 32 миллионов евро по 19-летнему французу. Сообщается, что «лисы» направляют в французский клуб уже третий запрос.

Контракт Фофана действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.