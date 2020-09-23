Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лестер» предлагает 32 миллиона евро за защитника «Сент-Этьена»

10:26
Теги:

«Лестер» сделал предложение по защитнику «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, сообщает L'Equipe.

По информации источника, английский клуб оформил предложение в размере 32 миллионов евро по 19-летнему французу. Сообщается, что «лисы» направляют в французский клуб уже третий запрос.

Контракт Фофана действует до лета 2024 года. Он провел три матча в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир