«Лестер» начал переговоры с Лалланой

«Лестер» начал переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Адамом Лалланой, сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители клуба связались с представителями Лалланы и с самим футболистом, чтобы обсудить условия контракта игрока. Контракт 31-летнего англичанина с «Ливерпулем» истекает летом 2020 года, полузащитник имеет право вести переговоры с другими клубами. «Лестер» возглавляет Брендан Роджерс, при котором Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2014 года.

В сезоне-2019/20 Лаллана принял участие в 19 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах, на счету полузащитника 1 гол и 2 результативных передачи.