«Лестер» готов заплатить 15 миллионов за защитника «Саутгемптона»

«Лестер» близок к покупке 27-летнего защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «лис» Брендан Роджерс хочет укрепить линию защиты, чтобы улучшить позиции команды в борьбе за место в Лиге чемпионов, поскольку Уэс Морган испытывает проблемы со здоровьем, а Филип Бенкович, скорее всего, отправится в аренду. В таком случае, у Роджерса остается лишь два центральных защитника — Чаглар Сеюнджу и Джонни Эванс, что не устраивает североирландского специалиста.

В качестве компенсации за Вестергора называется сумма в 15 миллионов евро.

После 24 туров чемпионата Англии «Лестер» занимает третью строчку в турнирной таблице с 48 очками. В сезоне-2019/20 Вестергор появлялся в составе «Саутгемптона» в 13 матчах во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 1 желтая карточка. Портал Transfermarkt.com оценивает датчанина в 18 миллионов евро.