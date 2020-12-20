Лено: «Многие вещи у «Арсенала» идут не так, как надо»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:2).

«Большое разочарование, это очень больно, но мы не можем себя жалеть. Мы должны сохранять позитивный настрой и стараться побеждать, чтобы выйти из этой ситуации. Очень сложно, когда пропускаешь прямо перед перерывом. Во втором тайме у нас был хороший настрой, вы видите, что наша команда жива, и мы хотим изменить ситуацию.

Нам все тяжелее, наша уверенность не на высшем уровне. Мы контролировали игру, но у нас было не так много шансов. Многие вещи у нас идут не так, как надо», — приводит слова Лено BBC Sport.