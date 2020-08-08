Лэмпард высказался о возможном уходе Виллиана

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Виллиана.

— Сейчас Виллиан — наш игрок, — цитирует пресс-служба «Челси» Лэмпарда. — Он не сыграл в финале Кубка Англии из-за травмы, не сыграет и с «Баварией», но он бы отдал все, чтобы появиться на поле. Травма скомкала ему концовку сезона. Он здесь уже 7 лет и много раз добивался успеха с командой. Когда я пришел в «Челси» в качестве тренера, мы начали перестройку, а Виллиан стал тем, на кого я мог положиться в плане опыта и класса, и он не раз оправдал мое доверие за этот год.

Если он все же уйдет, я не обижусь и не разочаруюсь. Я играл с ним, тренировал его, он — отличный футболист и человек. Не хочу, чтобы кто-то искал негатив в этой ситуации, руководство делало все возможное, чтобы игрок остался. Если Виллиан уйдет, то я пожелаю ему удачи.