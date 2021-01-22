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Лэмпард — о возможной отставке: «Я не дурак и принимаю трудности, связанные с управлением ведущим клубом»

18:06
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке.

«Повсюду что-то попадается, если вы просматриваете социальные сети. Я не делаю этого. Я не дурак и принимаю трудности, связанные с управлением ведущим клубом, но я выполняю только свою работу», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Ранее стало известно, что Лэмпарда могут сменить Томас Тухель или Юлиан Нагельсманн.

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