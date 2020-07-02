Кристенсен не собирается уходить из «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен заявил, что не планирует покидать команду.

— Никогда не думал о других командах, все мысли связаны с «Челси», — цитирует Sky Sports Кристенсена. — Я намерен отработать свой контракт с клубом.

Нынешний контракт 24-летнего датчанина действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2019/20 Кристенсен провел за «Челси» 23 матча и не отличился результативными действиями. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к датчанину со стороны «Милана».