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«Кристал Пэлас» проиграл 17 из 19 последних матчей АПЛ без Заа

01:11
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«Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии уступил «Лидсу» со счетом 0:2.

Матч из-за травмы бедра пропустил форвард лондонцев Вильфрид Заа. Таким образом, «Кристал Пэлас» проиграл 17 из 19 последних матчей АПЛ без ивуарийца в составе. При Заа команда выиграла в 8 встречах.

После этого матча «Лидс» с 32 очками расположился на 10-м месте в АПЛ и опередил идущий на 11-м месте «Арсенал», «Кристал Пэлас» с 29 очами — на 13-й строчке.

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