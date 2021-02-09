«Кристал Пэлас» проиграл 17 из 19 последних матчей АПЛ без Заа

«Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии уступил «Лидсу» со счетом 0:2.

Матч из-за травмы бедра пропустил форвард лондонцев Вильфрид Заа. Таким образом, «Кристал Пэлас» проиграл 17 из 19 последних матчей АПЛ без ивуарийца в составе. При Заа команда выиграла в 8 встречах.

После этого матча «Лидс» с 32 очками расположился на 10-м месте в АПЛ и опередил идущий на 11-м месте «Арсенал», «Кристал Пэлас» с 29 очами — на 13-й строчке.