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«Лидс» победил «Кристал Пэлас» и обошел «Арсенал»

00:54
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«Лидс» в матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Отличились Джек Харрисон и Патрик Бэмфорд.

После этого матча «Лидс» с 32 очками расположился на 10-м месте в АПЛ и опередил идущий на 11-м месте «Арсенал», «Кристал Пэлас» с 29 очами — на 13-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

23-й тур

«Лидс» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (1:0)

Голы: Харрисон, 3 (1:0). Бэмфорд, 52 (2:0).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Клих, Филлипс (Шеклтон, 88), Бэмфорд, Рафинья, Харрисон.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Данн, ван Анхолт (Таунсенд, 46), Клайн, Ридевалд, Митчелл, Миливоевич, Эзе, Айю (Бентеке, 76), Матета (Батшуайи, 65).

Предупреждения: Кэйхилл, 37. Миливоевич, 76.

Судья: Марринер (Англия).

8 февраля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Лидс — Кристал Пэлас

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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