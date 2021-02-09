Бьельса заявил, что «Лидсу» важно провести отрезок сезона со стабильным результатом

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэласа» (2:0).

«Важно, что мы не пропустили и не допустили результативных ошибок. Наша игра в нападении была достаточно хорошей, чтобы забить два гола, хотя мы могли забить больше.

Быстрый гол всегда помогает. Мы сохраняли атакующий подход на протяжении всей игры. Важнее всего провести отрезок сезона со стабильным результатом», — приводит слова Бьельсы BBC Sport.

После этого матча «Лидс» с 32 очками расположился на 10-м месте в АПЛ и опередил идущий на 11-м месте «Арсенал», «Кристал Пэлас» с 29 очами — на 13-й строчке.