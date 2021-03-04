«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 29-го тура чемпионата Англии (0:0). Для обеих команд эта ничья стала второй кряду.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 2-й строчке, а «Кристал Пэлас» — на 13-й.

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Премьер-лига

29-й тур

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Маккарти (Ридевалд, 63), Куяте, Миливоевич, Эзе (Шлупп, 84), Бентеке, Таунсенд, Айю.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Матич, Фред (Мактоминэй, 74), Бруну Фернандеш, Кавани (Джеймс, 76), Рэшфорд, Гринвуд.

Предупреждение: Ридевалд, 90+3.

Судья: Марринер.

3 марта. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».