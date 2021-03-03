«Шеффилд» победил «Астон Виллу», «Бернли» сыграл вничью с «Лестером»

«Шеффилд Юнайтед» победил «Астон Виллу» в 29-м туре чемпионата Англии (1:0). Победный гол забил Дэвид Макголдрик.

На 57-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве: был удален Фид Джагелка.

В другом матче дня «Бернли» сыграл вничью с «Лестером» (1:1). Голы в этой встрече забили Матей Выдра и Келечи Ихеаначо.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:0 (1:0)

Гол: Макголдрик, 30.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Стивенс, Ампаду, Болдок, Брайан, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Осборн, 72), Брюстер (Берк, 60. Макберни, 89).

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Макгинн, Накамба (Баркли, 68), Рэмси (Сансон, 68), Траоре (Дэвис, 81), Эль-Гази, Уоткинс.

Предупреждение: Макголдрик, 45+1.

Удаление: Ягелка, 57.

Судья: Джоунс.

3 марта. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Бернли» — «Лестер» — 1:1 (1:1)

Голы: Выдра, 4 (1:0). Ихеаначо, 34 (1:1).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Выдра (Родригес, 90+2), Макнейл.

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Менди (Фофана, 67), Тилеманс, Амарти, Ндиди, Чудхури (Тавареш, 77), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 67).

Предупреждения: Фофана, 79. Рикарду Перейра, 90+2.

Судья: Мэдли.

3 марта. Бернли. Стадион «Терф Мур».