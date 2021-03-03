«Шеффилд» победил «Астон Виллу», «Бернли» сыграл вничью с «Лестером»
«Шеффилд Юнайтед» победил «Астон Виллу» в 29-м туре чемпионата Англии (1:0). Победный гол забил Дэвид Макголдрик.
На 57-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве: был удален Фид Джагелка.
В другом матче дня «Бернли» сыграл вничью с «Лестером» (1:1). Голы в этой встрече забили Матей Выдра и Келечи Ихеаначо.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:0 (1:0)
Гол: Макголдрик, 30.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Стивенс, Ампаду, Болдок, Брайан, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Осборн, 72), Брюстер (Берк, 60. Макберни, 89).
«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Макгинн, Накамба (Баркли, 68), Рэмси (Сансон, 68), Траоре (Дэвис, 81), Эль-Гази, Уоткинс.
Предупреждение: Макголдрик, 45+1.
Удаление: Ягелка, 57.
Судья: Джоунс.
3 марта. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Бернли» — «Лестер» — 1:1 (1:1)
Голы: Выдра, 4 (1:0). Ихеаначо, 34 (1:1).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Выдра (Родригес, 90+2), Макнейл.
«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Менди (Фофана, 67), Тилеманс, Амарти, Ндиди, Чудхури (Тавареш, 77), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 67).
Предупреждения: Фофана, 79. Рикарду Перейра, 90+2.
Судья: Мэдли.
3 марта. Бернли. Стадион «Терф Мур».
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