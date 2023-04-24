Компани ответил на слухи о переходе в «Челси» или «Тоттенхэм»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани ответил на слухи о возможном уходе в «Челси» или «Тоттенхэм».

«Единственное, что я вижу, это напрасный вопрос. Мне всегда жаль журналиста, который задает мне этот вопрос, потому что вы ничего не получаете в ответ. Еще до начала сезона я принял решение, что никогда не буду ввязываться в спекуляции. Я думаю, что самое большое уважение, которое вы можете иметь, — это люди, с которыми вы работаете, чтобы показать им, что вы полностью преданы тому, что вам доверили. Я не хочу говорить ни о чем другом», — приводит слова Компани talkSPORT.

«Бернли» под руководством Компани досрочно обеспечил себе выход в АПЛ в сезоне-2023/24. Ранее 37-летний бельгиец признан тренером года в Чемпионшипе.