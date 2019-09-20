Клопп сравнил «Челси» со своей дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча чемпионата Англии с «Челси» признался, что ему симпатична молодая команда лондонцев. Он сравнил ее с дортмундской «Боруссией», которую тренировал сам.

— «Челси» очень интересная команда, — цитирует ВВС Клоппа. — Она немного мне напоминает мою команду в Дортмунде. Мы были молоды, возможно, даже моложе, чем нынешний «Челси». Люди всегда подчеркивали молодость, но ребята хорошо играли, потому что просто были хорошими футболистами. Это не из-за молодости.