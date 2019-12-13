Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, cообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.Уточняется, что помощники тренера Питер Кравец и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом.