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Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

14:45
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«Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, cообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.Уточняется, что помощники тренера Питер Кравец и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом.

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