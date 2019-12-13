Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
14:45
«Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, cообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.Уточняется, что помощники тренера Питер Кравец и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом.
BOSS ?— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019
We're delighted to announce J?rgen Klopp has agreed a contract extension ? https://t.co/Eg13Fjj3Ek
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