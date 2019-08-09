Клопп объяснил, почему не стал возвращать Коутинью в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не стал покупать обратно полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью. По данным британских СМИ, у "красных" была такая возможность за 100 миллионов евро.

– Я даже не ориентируюсь на свое мнение – посмотрите на "Барселону", – цитирует A Bola Клоппа. – Это отличная команда, которая в свое время смогла собрать и удерживать игроков вместе шесть или семь лет. Это было ключом к успеху. Она сохраняла состав, игроков с одинаковой философией. У нас тоже хорошая команда, и мы должны все держаться вместе в лиге, которая полна претендентов на титул. Нам не нужно нанимать игроков только потому, что им нужно где-то провести время.