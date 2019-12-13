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Клопп и игроки «Ливерпуля» навестили 9-летнего болельщика в больнице. Посмотрите на реакцию

13 декабря 2019, 22:53

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вместе с игроками команды навестили девятилетнего болельщика Кая в больнице. Мальчик, судя по всему, сломал ногу.

— Когда ты избавишься от этих штук (Клопп показал на гипс), я приглашу тебя на тренировочную базу в Мелвуде, — сказал Клопп Каю, после чего позвал войти остальных посетителей.

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