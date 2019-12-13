Клопп и игроки «Ливерпуля» навестили 9-летнего болельщика в больнице. Посмотрите на реакцию
13 декабря 2019, 22:53
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вместе с игроками команды навестили девятилетнего болельщика Кая в больнице. Мальчик, судя по всему, сломал ногу.
— Когда ты избавишься от этих штук (Клопп показал на гипс), я приглашу тебя на тренировочную базу в Мелвуде, — сказал Клопп Каю, после чего позвал войти остальных посетителей.
9-year-old Kai got quite the surprise from Jurgen Klopp and Liverpool ??— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2019
(via @LFC) pic.twitter.com/PVhYZ1kMIF
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