Клопп и игроки «Ливерпуля» навестили 9-летнего болельщика в больнице. Посмотрите на реакцию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вместе с игроками команды навестили девятилетнего болельщика Кая в больнице. Мальчик, судя по всему, сломал ногу.

— Когда ты избавишься от этих штук (Клопп показал на гипс), я приглашу тебя на тренировочную базу в Мелвуде, — сказал Клопп Каю, после чего позвал войти остальных посетителей.