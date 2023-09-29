Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» продлил контракт с Тьяго

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может продлить контракт с клубом, сообщает 90min.

По сведениям источника, главный тренер Юрген Клопп хочет, чтобы клуб подписал новое соглашение с 32-летним испанцем. Однако в руководстве не уверены, что стоит оставлять полузащитника в команде.

В минувшем сезоне Тьяго провел 28 матчей, в которых отметился результативной передачей.