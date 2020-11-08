Кейн принес победу «Тоттенхэму» в матче с «Вест Бромвичем»
«Тоттенхэм» в матче 8-го тура чемпионата Англии обыграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте забил фовард Харри Кейн.
После этого матча «Тоттенхэм» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу, «Вест Бромвич» с 3 очками — на 18-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:0)
Гол: Кейн, 88.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор (Эдвардс, 89), Кровинович, Галлахер, Робинсон (Диангана, 68), Грант (Филлипс, 84).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко (Лукас Моура, 78), Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Бэйл (Винисиус, 78), Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждение: Бартли, 44.
Судья: Мэдли (Англия).
8 ноября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс»
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