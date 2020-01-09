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Кейн перенесет операцию. Форвард сборной Англии выбыл до апреля

20:24
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Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что нападающий Харри Кейн перенесет операцию на левом подколенном сухожилии. Ранее у 26-летнего англичанина медицинский штаб «шпор» диагностировал разрыв сухожилия.

Кейн получил повреждение во время матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1), который прошел 1 января.

Медицинский штаб «Тоттенхэма» ожидает, что форвард и капитан сборной Англии вернется к тренировкам не раньше апреля.

В текущем сезоне Кейн провел 25 матчей за «шпор», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

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