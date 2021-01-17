Кейн — о матче с «Шеффилдом»: «Тоттенхэм» показал отличное выступление"
21:24
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн подвел итог матча 19-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (3:1).
В этой встрече футболист отметился голом и стал 18-м игроком в истории АПЛ, забившим 20 и более мячей из-за пределов штрафной площади.
«Как мне кажется, отличное выступление. Команда хорошо начала, агрессивно прессинговала и довела счет до 2:0. Мы даже не паниковали, когда они забили.
Тренер нам не говорил, что нужно играть от обороны. Дело в игроках — это у нас был настрой довести матч до победы. Футболисты должны брать на себя ответственность», — цитирует Кейна Goal.
После 19 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
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