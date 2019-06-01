Кэйхилл может воссоединиться с Терри в "Астон Вилле"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в летнее трансферное окно может перейти в "Астон Виллу", сообщает The Sun. Клуб вышел в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа.

Контракт 33-летнего защитника с лондонским клубом истекает летом 2019 года. В "Астон Вилле" он может воссоединиться с Джоном Терри, занимающим пост тренера. Ранее они вместе играли за "синих".

Также дебютант АПЛ заинтересован в подписании контракта с экс-полузащитником "Челси" Джошем Макихраном. Его контракт с "Брентфордом" истекает в конце июня.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр