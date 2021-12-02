Кэррик о том, что Роналду не любит прессинговать: «Возможно, это миф. А может, так и есть»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал мнение о том, что нападающий команды Криштиану Роналду не любит прессинговать соперников во время матчей.
«Возможно, это миф, — приводит слова Кэррика ESPN. — А может, так и есть. За свою карьеру Криштиану успешно играл за разные команды, в разных стилях и при этом забивал за каждую из них. Не сомневаюсь, что Роналду продолжит забивать».
По словам тренера, игрокам нужно обладать разными качествами и уметь играть по-разному.
«Манчестер Юнайтед» играет в разных стилях. У Рангника прекрасный послужной список, проверенный временем и доказанный результатами. Уверен, футболисты ждут с нетерпением предстоящую работу с ним", — сказал он.
В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
После 13 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4536297/manchester-uniteds-michael-carrick-myth-cristiano-ronaldo-cant-play-pressing-style?device=featurephone
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