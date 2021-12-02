Кэррик о том, что Роналду не любит прессинговать: «Возможно, это миф. А может, так и есть»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал мнение о том, что нападающий команды Криштиану Роналду не любит прессинговать соперников во время матчей.

«Возможно, это миф, — приводит слова Кэррика ESPN. — А может, так и есть. За свою карьеру Криштиану успешно играл за разные команды, в разных стилях и при этом забивал за каждую из них. Не сомневаюсь, что Роналду продолжит забивать».

По словам тренера, игрокам нужно обладать разными качествами и уметь играть по-разному.

«Манчестер Юнайтед» играет в разных стилях. У Рангника прекрасный послужной список, проверенный временем и доказанный результатами. Уверен, футболисты ждут с нетерпением предстоящую работу с ним", — сказал он.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.

После 13 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.